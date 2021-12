Spielen oder Nichtspielen

Die Handballfreunde, hier mit Moritz König in Aktion, pausieren an diesem Wochenende

Bis Jahresende können die Handball-Vereine, deren Mannschaften auf Kreisebene spielen, selbst entscheiden, ob sie vom Spielbetrieb aussetzen. Mit diesem am Mittwochabend bei einer kurzfristig anberaumten Kreiskonferenz gefassten Beschluss reagiert der Handballkreis Münsterland auf die aktuelle Entwicklung in der Corona-Pandemie. Die Auswirkungen sind unterschiedlich: Während die erste Herrenmannschaft der Handballfreunde nach der Absage der Warendorfer SU an diesem Wochenende spielfrei hat, tritt die zweite Mannschaft. Welche Jugendmannschaften die Winterpause vorziehen, konnte Geschäftsführer Andy Storkebaum Donnerstagvormittag noch nicht sagen. Der Verein überlässt die Entscheidung den Trainern in Abstimmung mit den Eltern.