Handball: HF-Herren gastieren zum Abschluss in Everswinkel

Greven

Die Handballfreunde Reckenfeld/Greven stehen kurz vor dem Sprung in die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga. Am Wochenende muss zum Abschluss der regulären Saison jedoch unbedingt ein Sieg in Everswinkel gelingen, um das angestrebte Ziel auch zu erreichen. Trainer Daniel Markmeyer hofft, dass die Kräfte bei seinen jungen Handballern beim Saisonabschluss reichen werden.

Von Heidrun Riese