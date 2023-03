Sturm–Tank Titus über Fünferpack: "Das war das beste Spiel"

Titus Hartweg (hier im Derby gegen den SV Greven) ist auf dem Spielfeld in der Regel schnell unterwegs. Das bekam am vergangenen Wochenende der SC Sprakel zu spüren. Fünf Treffer gelangen dem Stürmer aus Gimbte.

Es gibt Dinge, die fliegen einem völlig grundlos zu. Launen des Schicksals, pure Zufälle – besonders schön, wenn der Geistesblitz den Besitzer eines Kugelschreibers gerade beim Ausfüllen des Lottoscheins trifft. Es darf aber auch gerne mal eine Nummer kleiner sein, und manchmal muss man dem Glück auch etwas auf die Sprünge helfen – gerade im Sport. Und so kann Titus Hartweg, Offensiv-Kraft des B-Ligisten BG Gimbte, auch nicht ganz exakt sagen, welche Komponenten da am vergangenen Wochenende zusammenkamen und dem 21-Jährigen zu fünf Toren in einem Spiel verhalfen beim 7:2 in Sprakel. Nur eins weiß Hartweg sicher: „Das war das beste Spiel der letzten zehn Jahre.“

5., 32., 70., 80., und 86. – gut, auf einem Lottozettel hätten diese Zahlen jetzt nicht den ganz großen Durchbruch bedeutet, aber als neue Glücksziffern eignen sie sich auf jeden Fall. Die Minuten, in denen der Gimbter Fußballer beim SC Sprakel jubeln durfte, werden Hartweg wahrscheinlich noch lange in Erinnerung bleiben. „Das habe ich noch nie geschafft, auch nicht in meiner Jugendzeit“, weiß Stürmer Titus, dass ein besonderer Sonntag hinter ihm liegt.

Gute Ausbildung

Seine fußballerische Ausbildung hat der junge Sportler beim Nachbarverein SC Greven 09 genossen, dort alle Altersklassen durchlaufen – allerdings zumeist auf unterer Ebene. Danach folgte zusammen mit einigen Kumpels der Wechsel zu BG Gimbte – offensichtlich eine Entscheidung, bei der der Grevener nicht ganz falsch gelegen hat. „Wir sind eine ehrgeizige Truppe und wollen Siege einfahren. Die Liga spielt dabei aber nicht die entscheidende Rolle“, so Hartweg.

In der vergangenen Saison hatte die Mannschaft von Daniel Helmes noch in der A-Liga gekickt, doch am Ende stand der Abstieg. Und auch in der Kreisliga B musste sich das junge Gimbter Team erst einmal finden. „Am Anfang lief es nicht so gut, dafür zuletzt immer besser. Wir wollen auf jeden Fall noch unter die Top drei“, sagt der Stürmer, der sich auch durch das 7:2 beim SC Sprakel bestätigt sieht. Und der sein Glück anschließend kaum fassen konnte.

Lob vom Trainer

„Allerdings, und das muss man klar sagen, habe ich auch von der guten Vorarbeit meiner Teamkollegen profitiert. Und von einem Patzer des gegnerischen Torhüters“, so der 21-jährige Sturm-Tank weiter. Auch das gegnerische Spielsystem sei dem schnellen Angreifer entgegen gekommen. Sprakel habe den Gegner aus Gimbte über die kompletten 90 Minuten hoch angelaufen, sei dabei aber immer wieder überrumpelt worden und ins offene Messer gelaufen. „Mir kam diese Taktik auf jeden Fall entgegen“, lächelt Hartweg, der seine Schnelligkeit geschickt auszunutzen vermochte.

15 Tore hat der junge Fußballer im bisherigen Saisonverlauf erzielt, bis zum Sommer dürften noch einige hinzukommen – auch wenn fünf in einem Spiel für Titus Hartmann so selten sein dürften wie der Fund eines Gold-Nuggets beim Besuch des Grevener Freibades. Trainer Daniel Helmes war jedenfalls angetan vom Auftritt des Gimbter Offensiv-Talents. „Was der Titus vor dem Spiel gegessen hat, werde ich natürlich nicht verraten“, lacht Helmes. Und ergänzt: „Er hat einfach seine Geschwindigkeitsvorteile genutzt. Und seine Chancen.“

Am morgigen Sonntag geht es um 15 Uhr auf dem heimischen Sportplatz gegen die Drittvertretung des SC Münster 08. Die gegnerischen Defensiv-Künstler dürften es sich genau überlegen, ob sie ins Sprintduell mit Titus, dem Fünffachen, gehen wollen. Wie auch immer, einen Lottoschein sollte Hartweg auf jeden Fall ausfüllen – ein Glück kommt ja selten allein.