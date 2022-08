SVG gewinnt Kirmes-Derby

Eine langjährige Tradition ließen die Ü32-Mannschaften des SV Greven und des SC Greven 09 am Kirmes-Freitag aufleben. Der SV Greven empfing dabei mit einer deutlich jünger aufgestellten Elf den Gast aus der Schöneflieth zu einem Freundschaftsspiel. Der Gastgeber überzeugte von Beginn an auch mit höherem Spieltempo und erzeugte direkt Druck. Nur selten konnten sich die 09er befreien, doch Anton Raspopov hielt den 09-Kasten sauber. Zumindest bis zur 30. Minute, als es Simon Liebers war, der den Ball von der Strafraumkante unhaltbar ins lange Eck schlenzte und für die verdiente Pausenführung des SVG sorgte.

Das gleiche Bild zeigte sich den zahlreichen Zuschauern in dem stets fairen Spiel auch in der zweiten Hälfte. Mit einem 20 Meter Hammer sorgte Dominic Tomasso in der 50 Minute für die Vorentscheidung. Das dachten zumindest die Anhänger des SVG, aber kurze Zeit später konnte sich Nullneun auf der rechten Seite durchkombinieren und Christian Glanemann den ansonsten nur selten beschäftigten Uli Hidding überwinden zum 1:2. Wirkliche Spannung kam aber nicht auf, zu sehr zeigte sich die läuferische Überlegenheit der Kicker aus der Emsaue. Wiederum Dominic Tomasso beendete mit dem 3:1-Siegtreffer kurz vor Schluss alle Grün-Weißen Hoffnungen. Der Schlusspfiff leitete dann die dritte Halbzeit ein, die bis weit in die Nacht andauerte, ebenfalls eine langjährige Tradition, die im kommenden Jahr fortgeführt werden soll.