SVG will den Spitzenplatz festigen

Nach den Herbstferien und der vielgelobten Ausrichtung der Tischtennis-Bezirksmeisterschaften beginnt für den SV Greven 2021 nun wieder der Meisterschaftsalltag.

Der Tabellendritte der Verbandsliga Gruppe 1 empfängt das Schlusslicht TuS Bexterhagen in der Emssporthalle und will natürlich den Platz in der Spitzengruppe mit einem weiteren Sieg festigen. Diese Ziel sollte auch zu erreichen sein.

Doch Vorsicht ist geboten, denn zum einen hatten die Männer aus Bad Salzuflen noch kein einziges Mal ihre beste Sechs am Tisch und zum anderen tat sich der SVG auch in der Vergangenheit immer schwer. So musste man beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams eine Niederlage einstecken.

In Bestbesetzung verfügen die Bexterhagener allerdings über ein Team, dass sehr gut in der Verbandsliga mithalten kann, man muss also abwarten, welche Sechs am Sonntagmorgen in Greven auflaufen. Auf jeden Fall handelt es sich um ein routiniertes Team um den etwas unorthodox spielenden Kapitän Bernd Wüstenbecker, das es den Gastgebern sicher nicht leicht machen wird.

Ob Bexterhagens Spitzenmann, Jonas Korff am Start sein wird, ist bis dato auch noch offen.

Auf Seiten der Grevener klagte Spitzenmann Max Haddick zuletzt über leichte Kniebeschwerden, die aber bereits im Abklingen sind. Auch Stephan Bothe hatte Probleme mit seiner Ferse, sollte aber soweit wieder fit sein.

Ansonsten steht noch nicht ganz fest, ob alle anderen Aktiven aus dem Kader wieder einsatzfähig sein werden. Die Besetzung der hinteren Positionen werden insofern erst kurzfristig entschieden.

Mit Unterstützung der Zuschauer (für Catering ist gesorgt) will der SVG für ein weiteres Erfolgserlebnis sorgen.

Sonntag, 31.10.21, 11 Uhr, Emssporthalle Lindenstr. 53, Greven