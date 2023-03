Kreisliga in Perfektion: SV Greven II lebt den Fußball-Traum

Fußball in der Kreisliga C. Hier in der Gegend das absolute Unterhaus – Endstation. Mit Blick auf die fußballerischen Qualitäten wahrlich nicht immer ein Augenschmaus. Dafür aber abseits des Platzes meist umso kurioser und auch lustiger. Genau wie bei der Reservemannschaft des SV Greven. Das Besondere: Die Grevener sind auch noch ziemlich erfolgreich unterwegs.

Das Team des Trainer-Duos Frederik Haut und Sascha Kloos führt die Liga als Spitzenreiter unangefochten an. Mit fünf Punkten Vorsprung auf Rang zwei und einem Spiel weniger. Dabei hatte sich das zu Beginn der Saison gar nicht wirklich angedeutet. Aus den ersten vier Partien gab es lediglich zwei Siege. Die anderen beiden Begegnungen gingen verloren – gegen Grün-Weiß Gelmer II und Athletico Union

Überraschend Spitzenreiter

Seither haben sich die Grevener allerdings zu einer wahren Fußball-Macht der Kreisliga C entpuppt. Nach der 1:6-Pleite gegen Gelmer Mitte September des vergangenen Jahres gab es nur noch Siege – insgesamt neun an der Zahl. Für Haut kam die Super-Serie völlig überraschend: „Das hatten wir so nicht geplant. Wir sind da irgendwie reingerutscht, damit hat bei uns keiner gerechnet.“

„ Wenn der Schiedsrichter anpfeift, dann gehe ich schon mit kompletter Ernsthaftigkeit an die Sache heran. “ Frederik Haut

Und das, obwohl vieles großgeschrieben wird, nur nicht unbedingt die Leistung auf dem Platz. Denn Aufwärmen vor dem Spiel? Meist Fehlanzeige! Und wenn, dann reichen ein paar Minütchen Bolzerei völlig aus. Lieber noch flott eine Zigarette rauchen. Die Party am Abend davor? Tanzen, trinken, taumeln – Hauptsache Spaß haben, solange der Körper durchhält. Das ist beim SV Greven II Programm. Anfragen für Testspiele wurden auch deshalb reihenweise abgelehnt.

Nach Aufstieg folgt Abstieg?

Doch den Sonnenplatz in der C-Liga wollen die Kicker des Spielvereins so einfach auch nicht wieder hergeben, wie der Coach verrät: „Natürlich wollen wir das versuchen zu halten.“ Im Falle eines Aufstiegs betont Haut, der nun schon seit 15 Jahren als Trainer in der Kreisliga unterwegs ist, aber auch: „Ich gehe davon aus, dass wir dann direkt wieder gegen den Abstieg spielen werden.“

Aber selbst eine Fußballklasse höher würde der Übungsleiter an der aktuellen Marschroute nichts verändern. „Die Jungs zahlen Geld, um Fußball zu spielen und bekommen ja keins“, so Haut. Wieso solle er also etwas an der Philosophie der Mannschaft ändern – zumindest, solange er die Geschicke leite, nicht. Was aber keineswegs bedeutet, dass nur geschludert wird: „Wenn der Schiedsrichter anpfeift, dann gehe ich schon mit kompletter Ernsthaftigkeit an die Sache heran.“ Und die Mischung aus Erfolg und Seriosität spricht beim SVG offensichtlich eine eindeutige Sprache.