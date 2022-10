Teilerfolg für Grujic-Team

Die Fußballer des SC Falke Saerbeck haben zum ersten Mal in der laufenden Saison unentschieden gespielt. Beim SC Halen kamen die Grujic-Schützlinge zu einem gerechten 3:3-Unentschieden. Bis kurz vor dem Abpfiff hatten die Gäste knapp mit 3:2 geführt, doch dann schlugen die Hausherren noch einmal zu. Die Falken verteidigten damit ihre Tabellenführung in der Kreisliga A.

Die wilde Reise des SC Falke Saerbeck ist ins Stocken geraten. Nach satten elf Siegen in Folge musste sich die Mannschaft von Trainer Dragan Grujic beim SV Halen mit einem Punkt begnügen. 3:3 hieß es am Ende einer Partie, die nicht auf allerhöchstem Niveau stand. Coach Grujic sah das Ergebnis am Ende aber durchaus positiv: „Mittlerweile ist es so, dass die Gegner jubeln, wenn sie einen Punkt gegen uns holen. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass sich die Stellung des SC Falke Saerbeck innerhalb der Liga verändert hat.“