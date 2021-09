Thiemanns nächster Titel

Einen weiteren Titel gewann Henrik Thiemann vom Reitverein St. Georg Saerbeck am Wochenende. Bei den westfälischen Meisterschaften der Gespannfahrer in Gronau-Epe sicherte er sich mit seinen zwei Ponys Barcley und Nepomuk, mit denen er bereits im Juli in Lähden Deutscher Jugendmeister wurde, den Titel der Junioren.

Nach dem Sieg in der Dressur landete der Saerbecker im anschließenden Hindernisfahren, in dem ein Ball fiel, auf Rang drei. Am Sonntag lieferte das Gespann bei herrlichem Spätsommerwetter auf die liebevoll gestaltete Geländestrecke in Epe eine tolle Runde und absolvierte diese Teilprüfung mit Rang vier, was am Ende für den Sieg in der Meisterschaft der U25 Fahrer reichte.