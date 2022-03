Top-Leistung im Top-Spiel

Auf einen furiosen Start folgte für die A-Junioren-Handballerinnen des SC Greven 09 ein herber Rückschlag, ehe sie im Spitzenspiel gegen Everswinkel doch noch in die Siegerspur fanden. Am Ende einer rassigen Verbandsligabegegnung bejubelten die Grevenerinnen einen 27:25-Heimsieg.

Auf einen furiosen Start folgte für die A-Junioren-Handballerinnen des SC Greven 09 ein herber Rückschlag, ehe sie im Spitzenspiel gegen Everswinkel doch noch in die Siegerspur fanden. Am Ende einer rassigen Verbandsligabegegnung bejubelten die Grevenerinnen einen 27:25-Heimsieg. Ein Erfolg, der auch Trainer Werner Meyer rundum zufrieden stellte: „Das war eine großartige Mannschaftsleistung. Sowohl offensiv wie auch defensiv haben die Mädels alles raus geholt, was heute im Tank war.“

In heimischer Rönnehalle gingen die Gastgeberinnen bereits nach wenigen Minuten mit 4:1 in Führung, ehe die Gäste überhaupt ins Spiel fanden. Dann war Everswinkel an der Reihe: Bis zur Halbzeit spielten sie sich eine 13:11-Führung heraus.

Mit einen Blitzstart zu Beginn der zweiten Hälfte bauten die Gäste ihre Führung auf 15:11 Tore aus. Fünf Minuten nach Wiederbeginn sah es beim Stande von 13:17 nicht gut aus für den SC 09. Ein nicht gegebener Strafwurf diente dann als Brustlöser für die Nullneunerinnen. Jetzt gelang ihnen eine 7:2 Torfolge, wobei schnelle Gegenstöße ihr Ziel fanden. Beim Stande von 22:19 in der 47. Minute nahm der Gästetrainer die Auszeit und im Verlauf der zweiten Hälfte schafften die Gäste in der 50. Minute den 20:20 Ausgleich.

Jetzt war es das erhoffte Spitzenspiel auf Augenhöhe: Mit Tempo und Leidenschaft sorgten beide Teams für reichlich Stimmung auf der Tribüne. Bis zum 24:24 schenkten sich die Spielerinnen nichts, ehe kurz vor dem Ende Greven mit zwei Toren in Führung ging. Everswinkel verkürzte zwar noch einmal, doch jetzt ließ sich der SC 09 die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und setzte sich schließlich mit 27:25 durch.

SC 09: Emma Schulte-Altedorneburg – Yara Mariam Diallo (7), Jessica Sriskandarajah (6), Laura Dübjohann (4), Madita Howest (4), Johanna Determann (3), Lale Schmedt auf der Guenne (2), Mona Frische (1), Alia Schüler, Louisa Reidegeld.