Transfer-Coup: A-Ligist SC Reckenfeld holt Emre Kücükosman zurück

Dem SC Reckenfeld ist kurz vor dem Re-Start in die A-Liga-Saison ein wahrhaftiger Transfer-Coup gelungen. Emre Kükükosman wechselt mit sofortiger Wirkung an den Wittlerdamm – bei der 2:3-Testspielniederlage am vergangenen Wochenende gegen den Westfalenligisten SV Borussia Emsdetten stand der erfahrene Fußballer sogar schon wieder in der Startelf von Nemanja Jovanovic.

Bereits nach seiner Zeit als Juniorenspieler des SC Preußen Münster kickte der mittlerweile 33-Jähriger für den SC Reckenfeld. In der Zeit von 2011 bis 2014 schnürte er seine „Treter“ beim derzeit abstiegsbedrohten A-Ligisten. Nachdem Kücükosman zuletzt als Trainer des Bezirksligisten GW Gelmer im Oktober gehen musste, war ihm schnell klar, dass es ganz ohne Fußball in Zukunft nicht gehen wird: „Ich habe die letzten drei Monate nichts gemacht und habe dementsprechend gemerkt, dass es einfach wieder kribbelt.“

Gewinn für den Verein

Und dass Kücükosman sich für die kommenden Monate erst einmal für den SCR entschieden hat, das macht natürlich auch die Verantwortlichen froh. „So ein Spieler ist immer willkommen“, sagt Jovanovic, der Sportliche Leiter Jens Dömer fügt hinzu: „Das ist eine schöne Sache. Emre ist ein Spieler für die entscheidenden Momente. Er wird die Offensive definitiv beleben.“

Vor seinem kurzen Intermezzo in Gelmer, gehörte Kücükosman acht Jahre zum absoluten Stamminventar des SC Greven 09. Ex-SCR-Coach Thorben Zielske hatte zu seiner aktiven Zeit schon versucht, den Top-Stürmer in sein Team zu locken. Dass es nun auch ohne ihn gelungen ist, ist aber gar nicht selbstverständlich, wie Kücükosman verrät: „Ich hatte Angebote aus der Landesliga und Bezirksliga. Aber die Lust, den großen Aufwand zu betreiben, war nicht so da.“

Den Ausschlag für Reckenfeld gab aber vor allem das vertraute Umfeld. „Ich kenne den Verein. Mit der Anlage und der Mannschaft darf man niemals absteigen. Das ist kein B-Liga-Niveau“, so Kücükosman. Deshalb wolle er nun selbst im Kampf um den Klassenerhalt mitkämpfen und alles für den Ligaverbleib tun. „Ich war glücklich hier und jetzt möchte ich etwas zurückgeben.“