Überragender Heimspieltag für die Damen

Einen herausragend guten Heimspieltag erlebte die Damenmannschaft des GC Aldruper Heide. Am Ende wurde die Tabellenführung ausgebaut.

Am Sonntag fand in der Aldruper Heide der dritte DGL-Spieltag für die Damen- und die Herrenmannschaft des Golf-Clubs Aldruper Heide statt. Bei sommerlichen Bedingungen und einem sehr gepflegten Platz starteten die sechs Spielerinnen in den Wettkampftag.

Wie auch am letzten Spieltag ging es in einem Zweikampf mit den Damen aus Nordkirchen um den Tagessieg. Doch mit voranschreitender Zahl gespielter Löcher kristallisierte sich immer mehr ein überragendes Ergebnis der Aldruper Mannschaft heraus, welches unter den Augen vieler Mitglieder und Zuschauer von jedem der sechs Spieler auf Bahn 18 hereingebracht wurde.

Tagesbeste wurde Anna Semesdiek mit einer hervorragenden 75er Runde, dicht gefolgt von Julia Semesdiek (76 Schläge), Johanna Schobben (77 Schläge) und Hanna Tekath (78 Schläge). Das sehr gute Ergebnis wurde von Isabel Hagemann (85 Schläge) und Lena Daldrup (87 Schläge) komplettiert.

Damit standen am Ende 36 Schläge über Par zu buche. Den zweiten Platz erzielten die Damen aus Nordkirchen (53 über Par), gefolgt von Unna-Fröndenberg (82 über Par). Auf dem vierten Platz landete Osnabrück-Dütetal (95 über Par) vor Coesfeld (120 über Par).

„Das war das beste Ergebnis, das wir je erzielt haben. Ich bin stolz auf meine Mädels,“ freute sich Pro Steffen Zunker, nachdem die letzte Spielerin ins Clubhaus kam. Ein Großer Dank geht auch nochmal an alle Mitglieder, die die Mannschaft an diesem Tag so tatkräftig unterstütz hatten.

Die Damen führen nun die Tabelle mit 14 Punkten vor Nordkirchen (11) an. Der nächste Spieltag findet am 17. Juli in Osnabrück statt.