Um den Ausgleich gebettelt

Die Fußballer des SV Greven, hier mit Bernd Block am Ball, mussten sich am Sonntag mit einem Punkt begnügen.

Bereits eine Viertelstunde vor Schluss hatte SVG-Trainer Sven Hehl eine böse Vorahnung. „Da sah es schon so aus, als würden wir um ein Gegentor betteln.“ Und so kam es dann auch. Statt die 3:2-Führung gegen die DJK Mauritz über die Zeit zu retten, musste sich der B-Ligist aus der Emsaue am Sonntagnachmittag mit einem 3:3 (3:2) begnügen. In 89. Minute schlug der Ball doch noch im Gehäuse von Robyn Zenker ein. „Ein Billard-Tor“, so Hehl.

Das zweite Unentschieden in dieser Saison war ein Ergebnis, mit dem Sven Hehl überhaupt nicht einverstanden war. Und das lag an den Gegentreffern. „Wir hatten es mit einem Gegner zu tun, gegen den man nicht ein Tor kassieren darf“, betonte Grevens Trainer. Dass es am Ende sogar drei wurden, war zunächst einem Fehlgriff des SVG-Keepers geschuldet. Nach der frühen Führung durch Elmir Azizov (6.) lenkte Zenker den Ball mehr oder weniger selbst ins Tor. Christian Spieker traf kurz darauf zum 2:0. Doch auch diese Führung hielt nur kurze Zeit. Genau genommen zwei Minuten. Diesmal war es ein „Sonntagsschuss“ (Hehl), der für Ernüchterung auf Grevener Seite sorgte.

Noch vor der Pause stellte Azizov mit seinem zweiten Tor des Tages den alten Abstand wieder her. Die Grevener, wo Stefan Heitmann nach überstandener Verletzung ein gelungenes Comeback feierte, waren zwar spielbestimmend, für ein weiteres Tor wirkten viele Aktionen jedoch nicht rund. Während es der SVG 45 Minuten lang verpasste, den Sieg unter Dach und Fach zu bringen, nutzte Mauritz die Gunst der letzten Minute. Immerhin wurde so das Betteln der Grevener erhört.