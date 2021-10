Unnötige Spannung

In Saerbeck kennt man das schon. Zu Beginn eines Spiels sind die Falken kaum zu bremsen und versetzen ihre Gegner in Angst und Schrecken, bevor sich mit zunehmender Spielzeit ein gewisser Schlendrian einschleicht. So auch an diesem Sonntag. Trotz einer 4:0-Führung mussten sich die Saerbecker gegen Arminia Ibbenbüren II am Ende mit einem 4:3 (3:0) begnügen.

So knapp sich das Ergebnis auch liest, an der Überlegenheit der Gastgeber gab es nichts zu deuteln. Das jedenfalls stellte Dragan Grujic klar: „Wir haben es zum Ende hin unnötig spannend gemacht“, meinte der Trainer nach einer Partie, die ihn abgesehen von der Schlussphase vollauf zufrieden stimmte. „Wir hätten auch 5:1 oder 6:1 gewinnen können.“

Grujic gefiel, wie sein Team aus der Breite heraus zu Torchancen kam. Und sie über weite Strecken auch verwertete. Auf Felix Steuter (3.), Konstantin Usow (18. und 58.) sowie Marius Stallfort (37.) war einmal mehr Verlass.