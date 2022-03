Verjüngungskur bei der Jugend

Weichenstellungen im Fußballkreis Steinfurt: Den Anfang machten am Mittwoch die Junioren, die in Reckenfeld einen neuen Kreisjugendobmann wählten. Mit dem 26-jährigen Tim Vallandi verjüngt sich der KJA merklich. Nicht nur auf der Position des Vorsitzenden.

Dieser Kreisjugendtag kam einer Zäsur gleich. Unter den Augen der Delegierten aus 24 Fußballvereinen besetzte der Kreisjugendausschuss (KJA) am Mittwochabend in Reckenfeld nicht nur einige Schlüsselpositionen neu. Das Gremium unterzog sich bei dieser Gelegenheit auch einer Verjüngungskur. Zum neuen Kreisjugendobmann wurde der 26-jährige Tim Vallandi (SC Reckenfeld) gewählt. Einstimmig, wie übrigens alle KJA-Mitglieder. Vallandi folgt auf den 66 Jahre alten Heinz-Gerhard Hüweler (Wettringen), der wiederum am 4. April für das Amt des Kreisvorsitzenden kandidieren wird. Um sportbegleitende Jugendarbeit kümmert sich künftig Louis Arning (Westfalia Leer). Der 19-Jährige soll in den kommenden drei Jahren zudem als Jugendsprecher fungieren.