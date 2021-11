Viel Druck vor dem Vier-Punkte-Spiel

Zu einem Vier-Punkte-Spiel empfangen die Verbandsliga-Handballerinnen des SC Greven 09 am Sonntagabend (Anwurf: 17 Uhr) in der Rönnehalle die Ahlener SG. Dabei hat die Mannschaft um Daniel Geers, die aktuell mit 4:10 Punkten den zehnten Platz belegt, die große Chance, einen Rang nach oben zu klettern. Der Rückstand auf den Tabellenneunten beträgt gerade mal einen Zähler.

Gegen den Tabellenneunten, glaubt Geers, wird es nicht einfach. „Ahlen hat eine starke Abwehr, die sehr gut zupackt. Das wird für uns wieder eine Herausforderung.“ Auch bei den 09-Damen komme es auf eine gute Leistung in der Deckung an, die gegenüber dem vergangenen Wochenende wieder gesteigert werden müsse. „Da hatten wir Probleme durch die Zeitstrafen“, erinnert der SCG-Coach an die 22:26 (13:11)-Niederlage gegen die DJK Eintracht Coesfeld.

Was den Angriff betrifft, heißt es: Weiter so! Da sollen die Grevenerinnen an die jüngsten Leistungen anknüpfen, weiter Tempo machen und im positionellen Angriff nicht überhastet abschließen. „Das ist schon besser geworden“, freut sich Geers. „Aber da haben wir auch noch Luft nach oben.“

Vorteil für die 09-Damen ist, dass sie vor eigenem Publikum spielen. „Wir sind zu Hause stärker“, weiß Geers. Das hat seine Mannschaft auch beim 41:24 (21:13)-Erfolg über den HSV Minden-NordII unter Beweis gestellt. Nun gilt es, die Heimstärke erneut auszuspielen. „So langsam müssen wir mal ein paar Punkte holen“, macht der Trainer deutlich.

Personell gibt es Einschnitte: Kirsten Austermann (Daumen) und Helena Schwitte (Ellenbogen) sind angeschlagen, hinter ihren Einsätzen stehen Fragezeichen. Genau wie hinter dem von Dana Peppenhorst. Gina Meinke, Jenny Tadday und Kathalena Essers fehlen gegen Ahlen.