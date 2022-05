Vorfreude und ausgelassene Stimmung

Am Sonntag eröffnete der TC Rot-Weiß Greven die neue Tennissaison in der Kroner Heide. Die sechs Sandplätze wurden nach der langen Winterpause gleich auf den Prüfstand gestellt. 56 Grundschulkinder im Alter von sechs bis zehn Jahren folgten der Einladung eines Schnuppertrainings. Die tennisbegeisterten Nachwuchsspieler hielten größtenteils zum ersten Mal einen Tennisschläger in der Hand und machten ihre ersten Schläge. Trainiert wurden sie von älteren Vereinsspielern und Trainern der Tennisschule „Best of Five“.

