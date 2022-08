„Wir leben Bewegung im Alltag“

Greven

Im September zeichnet der Kreissportbund den 65. Bewegungskindergarten aus. Die Initiative soll Kinder in Bewegung und Kitas und Vereine zusammen bringen. Warum das Modell so erfolgreich ist, zeigt sich an der beispielhaften Kooperation von Kinderland und dem SV Greven.

Von Sven Thiele