Woche der Weltmeister

20 Kinder verbringen mit zwei Fußball-Trainern des SV Greven in dieser Woche ihre Ferienzeit in der Soccer-Halle. Weil bei dem Programm Sport und Bewegung im Vordergrund stehen, greift das Land NRW mit Geld unter die Arme. „Extrazeit für Bewegung“ heißt eines der vielen Förderprogramme, mit denen im Moment versucht wird, den durch die Pandemie entstandenen Bewegungsmangel auszugleichen. Ein Ortsbesuch beweist: Die Idee kommt gut an.

Fußball-Fan ist irgendwie jeder von ihnen. Was nicht überrascht. Warum sonst sollten sich Kinder zu einer Ferienwoche anmelden, die in einer Soccer-Halle stattfindet und bei der der Ball die im Mittelpunkt steht? Einen Lieblingsclub haben die meisten der 20 Mädchen und Jungen ebenfalls. Davon zeugen jedenfalls die Fan-Trikots, mit denen die Kinderschar in Ems-Sport-Arena ein kunterbuntes Bild abgibt. Was zu der Idee dieser Herbstferienwoche wie die Faust aufs Auge passt, die zwei Jugendtrainer des SV Greven initiiert haben. Zu den bunten Trikots der Kinder gesellt sich denn auch das abwechslungsreiche Programm der kommenden fünf Tage.