Mit 31.17 fertigten die Handballfreunde Reckenfeld-Greven die SG Sendenhorst am Wochenende ab.

Mit einem deutlichen Heimsieg überzeugten Timo Fieke und die Handballfreunde ihr Heimpublikum in der Emssporthalle.

Erneut für klare Verhältnisse sorgten die Handballfreunde im Heimspiel gegen die SG Sendenhorst II. Mit dem 31:17 (19:10)-Kantersieg zeigte die Mannschaft um das Trainer-Duo Daniel Markmeyer und Marcel Peters am Samstagabend in der Emssporthalle nun auch vor eigenem Publikum, dass sie nach der Corona-Pause noch immer zu Recht an der Tabellenspitze steht.