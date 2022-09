Zufriedene Gesichter beim GCA

Für eine Medaille hat es nicht gereicht. Aber dennoch war die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften ein tolles Erlebnis für zwei junge Golferinnen aus Greven.

Golf: Aldruper bei Deutschen Meisterschaften der AK 14 am Start

Luisa Hartmann freute sich über ihre Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften. Johanna Schobben (kl. Foto) wurde anschließend in den NRW-Landeskader beordert.

In der 30-jährigen Geschichte des Golfclub Aldruper Heide ist es das erste Mal, dass es zwei Aldruper Mädels in das Bundesfinale geschafft haben. Es ging für unsere beiden Nachwuchsspielerinnen Johanna Schobben (14) und Luisa Hartmann (13) in das Golfresort Weimarer Land, um sich mit den besten 54 Spielerinnen Deutschlands zu messen.

Von Freitag bis Sonntag wurden jeweils 18 Loch auf dem Goethe-Kurs gespielt. Der nach dem deutschen Dichter und Naturforscher Johann Wolfgang von Goethe benannten Par-72-Parcours erforderte den Jugendlichen alles ab. Berg- und Talbahnen und vor allem ondulierte große Grüns, deren gebügelte Putt-Areale mit einem Ring aus Topfbunkern geschützt sind. „Das sind für diese Spielerinnen die anspruchsvollsten Grüns des ganzen Jahres“, konstatierte kein Geringerer als Mädchen-Bundestrainer Sebastian Rühl, der die Leistungen seiner Kaderspielerinnen ebenso in Augenschein nahm wie das Spiel zahlreicher neuer Talente.

Nach 36 Loch gab es einen Cut, sodass am Sonntag nur noch die besten 27 Spielerinnen um die Plätze kämpften. Dementsprechend schwer wurde der Platz für den Finaltag vorbereitet. Die Grüns wurden noch einmal extra schnell präpariert und die Fahnenpositionen entsprechend schwer gewählt.

Leider verpasste Luisa mit 90 und 83 Schlägen diesen Cut, kann sich aber als 13-jährige über die Finalteilnahme und eine Top-40-Platzierung freuen.

Johanna erspielte mit Runden von 80, 79 und 80 ein Ergebnis von 23 über Par und belegte damit einen hervorragenden Platz 15. In diesem extrem gut besetzten Teilnehmerfeld eine großartige Leistung und eine bemerkenswerte Platzierung.

Die beiden Mädels durften sich mit den Spitzenspielern der Topclubs, wie Berlin- Wannsee, St. Leon-Rot oder Hamburg und München messen, die zum Teil schon in der ersten Bundesliga eingesetzt werden. Für Johanna gab es zur Belohnung noch eine besondere Auszeichnung. Sie wurde von der NRW-Landestrainerin Alexandra Schleining in den Landeskader berufen.

Somit endet für die beiden Aldruper Nachwuchsspielerinnen eine spannende Saison mit vielen Highlights: Johanna (HCP 1,5) verhalf der Damenmannschaft zum Aufstieg in die Regionalliga, der 1. Jugendmannschaft zum Aufstieg in die erste NRW-Liga, wurde Jugend-Clubmeisterin AK 18, Viererclubmeisterin und Vizeclubmeisterin. Luisa (HCP 6,6) wurde Vize-Jugendclubmeisterin AK 18 und belegte einen guten vierten Platz bei den Clubmeisterschaften.

Der GC Aldruper Heide macht somit nicht nur regional, sondern auch bundesweit auf sich aufmerksam.