Zufriedene Gesichter nach gelungenem Auftakt

Das fängt ja gut an für den neuen 09-Coach Yannick Bauer. Der heimische Fußball-Bezirksligist setzte sich im ersten Testspiel deutlich mit 5:0 gegen den BSV Ostbevern durch. In der ersten Hälfte verlief alles nach Plan, die heimischen 09-er lagen zu nach 45 Minuten mit 4:0 in Führung. Nach dem Pausentee ließen die Gastgeben die Zügel dann etwas schleifen und verwalteten das Ergebnis.

Ergebnisse spielen im Rahmen der Saisonvorbereitung naturgemäß eine eher untergeordnete Rolle, aber es kann ja nicht schaden, wenn sie positiv ausfallen. Entsprechend gut gelaunt war Yannick Bauer, neuer Trainer beim SC Greven 09, nach dem 5:0 (4:0) am Samstag gegen den BSV Ostbevern. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Vor allem in der ersten Halbzeit“, freute sich der Coach des heimischen Bezirksligisten, der allerdings auch etwas zu bemängeln hatte. „Gerade nach dem 4:0 zur Pause hat mir in der zweiten Halbzeit die Gier gefehlt, einen noch deutlicheren Sieg herauszuschießen. Da erwarte ich mir in den kommenden Wochen doch mehr.“