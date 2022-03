Zurück in der Erfolgsspur

Die A-Junioren des SC Greven 09 kehrten am Wochenende mit einem 7:0-Sieg gegen den FC Epe zurück in die Erfolgsspur. Die Mannschaft von Damian Feldmann verkürzte durch den Auswärtssieg beim Tabellenvorletzten den Abstand zum Tabellenführer auf einen Punkt.

Man merkte den 09ern von der ersten Minute an, dass sie den verpatzten Start in die Rückrunde egalisieren wollten. Die Grevener spielten bereits in den Anfangsminuten gute Chancen heraus. Luis Böttcher nutzte nach zehn Minuten eine dieser Möglichkeiten zur frühen 1:0-Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ließen die 09er keine Zweifel daran aufkommen, dass sie die drei Punkte mit nach Greven nehmen wollten, gingen jedoch leichtsinnig mit ihren Chancen um. So dauerte es bis zur 41. Spielminute ehe erneut Luis Böttcher den Ball zum 2:0 über die Linie drückte.

Durch zwei weitere frühe Treffer in der zweiten Halbzeit brachen die Grevener die Gegenwehr der Gastgeber. Zuerst war es ein Eigentor in der 56. Spielminute und nur eine Minute später erhöhte Mats Bitter auf 4:0.

Dem FC Epe schien nun der Glaube zu fehlen, noch etwas Zählbares mitzunehmen. Zum Glück für die Gastgeber nahmen aber auch die Grevener ein wenig das Tempo aus dem Spiel. Trotzdem traf die Mannschaft von Damian Feldmann in den letzten zwölf Minuten noch dreimal. Julian Bader (78.), Jeremias Wiethölter (85.) und Luis Böttcher (87.) sorgten für den Endstand von 7:0.

Nach dem Auswärtssieg war die Erleichterung zwar spürbar, jedoch müssen sich die 09er auf das Topspiel an diesem Wochenende konzentrieren. „Wir müssen den fußballerischen Fortschritt der letzten Spiele in die kommende Woche mitnehmen, Wettringen wird ein anderer Gegner werden“, warnte 09-Trainer Damian Feldmann nach dem Spiel.

Sonntag (11 Uhr) treffen die A-Junioren in der heimischen DW Werbung Arena auf FC Vorwärts Wettringen.