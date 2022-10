Zusammenspiel der Generationen

Wieder einmal wurde auf der Anlage in der Aldruper Heide bewiesen, dass Golf ein toller Familiensport für Menschen aller Altersgruppen ist. „Jung und Alt zusammen auf dem Golfplatz, das funktioniert,“ lautete das Fazit der Organisatoren des traditionellen Eltern-Kind-Turniers.

Knapp 80 Teilnehmer zwischen 7 und 82 Jahren gingen am Sonntag beim Eltern -Kind-Turnier des Golfclubs an den Start. Der Stellenwert und die Beliebtheit des Turniers zeigte sich auch dadurch, dass ein Teilnehmerpaar direkt aus München angereist war. Unter dem Motto „Golf der Generationen“ startete die erste Spielgruppe bereits um 9 Uhr. Trotz Dunst und Tau auf den Fairways und Grüns deuteten an, dass es wettertechnisch ein toller Golftag werden könnte. Gespielt wurde Chapmann-Vierer als Zählspiel. In den Zweierteams starteten Kinder mit einem Eltern- oder Großelternteil.

Die Stimmung auf dem Platz war ausgezeichnet. So manches Mal mussten sich gestandene Golfer einen lockeren Spruch vom Nachwuchs anhören. Doch am Ende litt die familiäre Harmonie nicht. Gemeinsam wurden nach der Runde die von Clubgastronom Michael Schlautmann servierten Reibeplätzchen mit Apfelmus verzehrt.

Jugendwart Bernd Overhageböck und Turnierleiter Konny Dömer überreichten im Rahmen einer stimmungsvollen Siegerehrung zahlreiche Preise an die erstplatzierten Teams in den drei Spielklassen.

Ergebnisse: Spielklasse 1 (erwachsene Golfer mit Vater/Mutter): Bruttosieger: Anna Semesdiek + Sigrid Schobben (82 Schläge), 1.Nettosieger: Yannik Peuckert + Dagomar Jühlke (65,4 Nettoschläge), 2.Nettosieger:Hanna Tekath + Melanie Eser-Tekath (66,2), 3.Nettosieger:Lena + Heike Twickler (70). Spielklasse 2 (Kind mit Eltern/Ersatzeltern): Bruttosieger:Jonah Middleton + Ute Alfermann (86 Schläge). Nettoklasse A: Platz 1: Sophia Middleton + Erwin Triphaus (64,2 Nettoschläge), Platz 2:David Hubeny + Ute Lange (68,6), Platz 3:Konstantin + Klaus Kammer (71,2). Nettoklasse B: Platz 1:Ole + Britta Müller (68 Nettoschläge), Platz 2:Luisa + Kai Hartmann (69), Platz 3:Ole + Dr. Karl Peter Schlingmann (69,4). Spielklasse 3 (Kind/Eltern 9 Bahnen): 1.Nettosieger:Henry + Christina Hagemeyer (23,2 Nettoschläge), 2.Nettosieger:Mona Christin + Holger Reineke (24), 3.Nettosieger:Emma + Volker Hagemeyer (27).