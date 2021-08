Zuversicht vor dem Neustart überwiegt

Trotz des Abschieds von Reinhard Rothe und der Lücke, die der Routinier im Verbandsligateam hinterlässt, überwiegt bei den Herren des SV Greven vor dem Saisonstart die Zuversicht. Mit einem Heimspiel am 5. September geht es los.

Tischtennis: SV Greven fiebert Start in der Verbandsliga entgegen

Auf ihn wird es auch in der Anfang September beginnenden Saison besonders ankommen: Grevens Spitzenspieler Max Haddick.

Trotz des Abschieds von Reinhard Rothe und der Lücke, die der Routinier im Verbandsligateam hinterlässt, überwiegt bei den Herren des SV Greven vor dem Saisonstart die Zuversicht. Stephan Bothe, auch in der kommenden Saison an Position drei gesetzt, ist sich sicher: „Wenn wir komplett spielen können, werden wir mit dem Abstieg nichts zu tun bekommen.“

Mindestens zwei, besser vier Mannschaften müssen er und seine Mitstreiter dafür in der am 5. September beginnenden Saison hinter sich lassen. Anders als in der vorzeitig beendeten Spielzeit zuvor hat der Verband die Liga um zwei Mannschaften auf zwölf aufgestockt, bis zu vier steigen ab. Der TTC Rheine ist neu, ebenso der TuS Bardüttingdorf nach seinem freiwilligen Rückzug aus der NRW-Liga. „Das wird eine sehr ausgeglichene Sache“, meint Stephan Bothe.

Nach einem dreiviertel Jahr ohne Spielpraxis bewiesen er und seine Mitspieler im Abschiedsspiel für Reinhard Rothe, dass man mit ihnen wieder rechnen muss. Bothe spricht von einer gelungen Generalprobe: „Wir haben uns in ganz guter Form präsentiert.“ Gegen die bunt gemischte Truppe mit Ober-, NRW- und Verbandsligaspielern behielt der SVG am Ende mit 9:7 die Oberhand. Ein erster Fingerzeig, nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Mit Blick auf den Neustart erklärt Bothe: „Wir sind zwar künftig ohne Reinhard in der Breite etwas schwächer, doch die Stammsechs steht.“ Mit Max Haddick und Hendrik Waterkamp verfügt der SV Greven über ein Paarkreuz an der Spitze, das gegen jeden der Konkurrenten für Punkte gut ist.

Bothe selbst und Matthias Kaltmeier bilden das mittlere Paarkreuz. Allerdings steht hinter dem Einsatz von Kaltmeier ein dickes Fragezeichen. Seit dem Testspiel laboriert er an eine Schulterverletzung.

Sinan Incegoz ist weiterhin an Position fünf gesetzt. Für Reinhard Rothe rutscht der ebenfalls Verbandsliga erfahrene Rajeevan Sithamparanathan als Stammspieler nach. Torsten Radke und Roman Lakenbrink stehen als Ersatzspieler zur Verfügung.

„Wenn man unsere Ranglistenpunkte addiert, ergibt sich im Vergleich zu den anderen Mannschaften Rang acht oder neun.“ Das ist den Grevener Tischtennisherren freilich zu wenig. Sie peilen einen Platz im gesicherten Mittelfeld an.

Saisonstart in der Verbandsliga ist am 5. September. Der SVG startet mit einem Heimspiel gegen den TTC Münster II. Die Spiele werden in der Emssporthalle ausgetragen.