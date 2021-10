Zwei Topspiele zum Preis von einem. . .

Zwei zum Preis von einem – das hört sich nach einer mehr oder weniger pfiffigen Werbe-Aktion an mit dem Ziel, den Umsatz anzukurbel, beispielsweise in der Mode-Industrie. In der Welt des Sports gibt es nun eine ganz ähnliche Marketing-Aktion – nämlich vom SC Greven 09. Der Verein bietet am kommenden Sonntag zwei Fußballspiele zum Preis von einem, hofft auf möglichst viele Zuschauer und wenn eben möglich auch auf sechs Punkte.

„Wir wollen damit unsere Reserve stärken, die am Sonntag um 13 Uhr im Spitzenspiel auf Türkyem Münster trifft. Diejenigen Fans, die nachher eh die Erste sehen wollen, sollten möglichst schon zur Zweiten kommen. Mit dem Ticket können sie dann anschließend auch das Spiel der ersten Mannschaft schauen“, erklärt Musi Sommer, Sportlicher Leiter der 09-er.

Mindestens 180 Minuten spannungsgeladener Fußball mit 50 Prozent Nachlass – wenn das kein Angebot ist. Auch rein sportlich gesehen könnte sich ein Besuch am Sportgelände Schöneflieth lohnen – beide 09-Partien bergen jede Menge Brisanz. Um 13 Uhr trifft die zweite Mannschaft im Topspiel der Kreisliga B auf Türkyem Münster. Es ist das Spiel Zweiter gegen Erster. Beide Teams kommen aktuell auf eine Bilanz von acht Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. In Sachen Tordifferenz haben die Gäste die Nase vorn (50:17), der SC Greven 09 2 nimmt hier die Verfolgerrolle ein (36:10). Da könnte also ein Spektakel auf die heimischen Fans warten.

Um 15.30 Uhr geht es dann weiter mit der Partie SC Greven 09 1 gegen SC Hörstel. Nach der Niederlage im Topspiel gegen Concordia Albachten sind die ambitionierten Hausherren unter Druck geraten. Gegen den Tabellenvorletzten aus Hörstel ist ein Sieg auf jeden Fall Pflicht, um die eigenen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.