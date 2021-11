„Zweite“ will den Bock umstoßen

Die erste Tischtennis-Mannschaft des SV Greven hofft in Spexard auf die nächsten Punkte – die Reserve endlich auf den ersten Sieg.

Thorsten Radke will nach überstandener Verletzung erneut punkten.

Bei nunmehr 10:2 Punkten fährt der Tabellendritte der Tischtennis-Verbandsliga, der SV Greven 2021, mit viel Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel beim SV Gütersloh-Spexard.

Die Gastgeber sind mit 4:6 Punkten gestartet, was aber zum Teil auch mit Aufstellungsproblemen zu begründen war. In Bestbesetzung sind sie sehr zu beachten, und so steht den Grevenern vermutlich wieder ein langes, hartumkämpftes Match bevor.

Bei den Gästen wird wieder Torsten Radke zum Einsatz kommen, der letzte Woche nach langer Verletzungspause ein sehr ordentliches Comeback gab. Noch nicht klar ist, wer die Position sechs besetzen wird; das entscheidet sich kurzfristig.

Die voraussichtliche Aufstellung des SV Greven:

1 Max Haddick, 2 Hendrik Waterkamp, 3 Stephan Bothe, 4 Sinan Incegoz, 5 Torsten Radkez, 6 Rajeevan Sithamparanathan oder Roman Lakenbrink.

Termin: Samstag, 18.30 Uhr, Sporthalle Josefschule, Bruder-Konrad-Str. 116, 33334 Gütersloh

Nachdem der zweiten Tischtennismannschaft des SV Greven 2021 auch im sechsten Anlauf bei SuS Neuenkirchen kein Sieg gelang (4:9), trifft man nun auf den bislang ebenfalls punktlosen SV Germania Hauenhorst. Hier soll nun „der Bock umgestoßen“ werden, zumal man endlich wieder auf Spitzenspieler Torsten Radke zurückgreifen kann.

In der Besetzung: 1 Torsten Radke 2 Rajeevan Sithamparanathan 3 Andreas Asche 4 Roman Lakenbrink 5 Björn Ahrens 6 Andreas Tietmeier soll es den ersten Sieg und das Startsignal zu einer Aufholjagd geben.

Termin: Freitag, 5. November, 20 Uhr, Emssporthalle