Gronau In den Sommermonaten sind vielleicht wieder Wettkämpfe möglich. Das war die Hoffnung vieler Läuferinnen, Läufer, Triathletinnen und Triathleten. Geblieben ist von diesen Hoffnungen nur ein schmaler Silberstreif am Horizont. Der möglicherweise einzige Triathlon in der Region in...

Von Günter Poggemann