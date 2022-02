1. Freibadcup in Planung

Foto:

Dem TTC Gronau sind Interessierte immer willkommen. Wer an einem Schnuppertraining unter Beachtung der jeweils gültigen Coronavorschriften teilnehmen möchte, ist in der Turnhalle an der Grünstiege in Gronau genau richtig. Trainiert wird dienstags von 18:15 Uhr bis 22 Uhr und freitags von 17:30 Uhr bis 22 Uhr.,Für Fragen steht der 1. Vorsitzende Matthias Rövekamp (' 01704559885) gerne bereit. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage: www.ttcgronau1932.de.