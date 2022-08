1:0, 2:0, 4:0 – Vorwärts Epe verdoppelt seine Ergebnisse

Sie starteten holprig in die Saison, die Grün-Weißen. Mit einem späten 1:0-Erfolg gegen die SG Coesfeld. Doch zwei Spieltage später sieht die Sache ganz anders aus.

Spielertrainer Timo Scherping brachte seine Mannschaft im Heimspiel gegen Borken schon früh in Führung. Vorwärts feierte den dritten Saisonsieg in Serie.

Weil der Bezirksligist aus Epe seinen Torerfolg jeweils verdoppelte. Was bedeutet: Auf das 2:0 in Vreden ließ Vorwärts nun sogar ein 4:0 (2:0) gegen den RSV Borken folgen – und grüßt jetzt sogar von der Tabellenspitze. Was für ein genialer Aufgalopp für die Mannschaft vom Wolbertshof! Und ein Traumeinstand für den neuen Coach Timo Scherping außerdem.