16:0 zum Auftakt: Vorwärts-Junioren „eigentlich zu gut für die Liga“

Das neue Fußballjahr hat begonnen, und damit nimmt auch das spannende Titelrennen in der Kreisliga A der A-Junioren wieder Fahrt auf. Ein Ausrufezeichen hat gleich zum Jahresstart der aktuelle Spitzenreiter Vorwärts Epe gesetzt und mit dem furiosen 16:0-Erfolg gegen SW Holtwick seine Qualitäten untermauert.

„Es hätten auch 20 Tore werden können“, hielt Vorwärts Trainer Gerd Segbert nach dem einseitigen Rückrundenstart fest. „Wir waren spielerisch so klar überlegen und haben gezeigt, dass wir eigentlich zu gut für die Kreisliga sind.“ Doch um die Rückkehr in die Bezirksliga vier Jahre nach dem Abstieg zu packen, müssen die Eperaner konstant bleiben. Schließlich schläft die Konkurrenz nicht. So bedeutet die starke Vorwärts-Ausbeute – 39 Punkte aus 14 Spielen – bei Weitem kein Ruhepolster, denn die Verfolger VfL Billerbeck (38 Punkte) und Fortuna Gronau (37) sitzen den Grün-Weißen beharrlich im Nacken. Die Billerbecker waren es auch, die dem Spitzenreiter Ende Oktober die bislang einzige Niederlage beigebracht haben (1:4).