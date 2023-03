252 Aktive aus zwölf Vereinen zu Gast im Hallenbad

16 Jahre waren die ältesten Aktiven, gerade fünf die jüngsten. Kräftig angefeuert wurden sie wie gewohnt von ihren Betreuern und Eltern am Beckenrand, auch wenn dort das Gedränge durch die Aufteilung des Wettkampfs in zwei Abschnitte geringer war als in früheren Jahren. „Nachdem wir coronabedingt im letzten Jahr zu der Zweiteilung des Wettkampfs gezwungen waren, haben wir daran festgehalten, da das Ganze so für alle Beteiligten – gerade auch die Jüngsten – entspannter abläuft“, erläuterte der SVG-Vorsitzende Wilhelm Nassmacher.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet