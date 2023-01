28 Spieler für Vorwärts Epe im Einsatz

Seinen Einstieg in das Trainergeschäft hatte sich Timo Scherping im Sommer etwas anders vorgestellt. Zumindest in den Vorbereitungsspielen passte es zunächst nicht. „Ergebnistechnisch war das voll daneben“, schmunzelt der Coach heute. „Aber wir haben in der Phase auch gut an unserer Fitness gearbeitet und wussten, an welchen Stellschrauben wir drehen mussten.“ Heute weiß der Coach von Vorwärts Epe, dass er den Dreh raus hat, seine Mannschaft nimmt Rang fünf ein (nach dem Rückzug von TuS Haltern II ging es diese Woche noch eine Platzierung nach unten). „Mit der Hinrunde bin ich im Großen und Ganzen einverstanden“, erklärt Scherping mit Blick auf die ersten 17 Punktspiele unter seiner Verantwortung.

