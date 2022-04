37 Tore: Vorwärts baut Serie in Havixbeck aus

Gronau

Da gab es nichts zu meckern. Mit einer, insbesondere im zweiten Durchgang, starken Vorstellung bei SW Havixbeck hat Vorwärts Gronau am Dienstagabend den dritten Landesliga-Sieg in Serie gelandet. Beim 37:26-Erfolg trafen die Gronauer so oft wie nie zuvor in dieser Saison.

Von Sascha Keirat