Adam Fischer: „Alles muss besser werden“

Der SV Vorwärts Gronau erwartet am Samstagabend die neu formierte HSG Kattenvenne/Lengerich zum Heimspiel an der Laubstiege.

Den Gegner einschätzen kann und will Vorwärts-Coach Adam Fischer aufgrund deren Neuformierung nicht. Stattdessen wollen die Gronauer auf die eigene Leistung schauen und nach dem 22:34 gegen den TSV Ladbergen „wieder in die Spur kommen“. Anwurf ist um 18 Uhr.

In Ladbergen haben die Gronauer einige Tugenden vermissen lassen. „Alles muss besser werden. Egal ob Abwehr oder Angriff – das war beides nicht gut“, rügte der Übungsleiter seine Jungs für den vergangenen Auftritt. „Da müssen wir uns um einiges verbessern und mindestens mal zwei Schippen drauflegen.“

Die Wundertüte Kattenvenne/Lengerich sei nicht nur wegen der neuen Zusammensetzung schwer zu durchblicken. „Sie haben ein paar gute Ergebnisse erzielt, andersrum aber auch ein paar Aussetzer gehabt“, analysierte Fischer. Das bestätigen die 6:6 Punkte und der sechste Tabellenrang der Gäste. Zusammen mit einer Tordifferenz von -4 spiegeln die Gäste quasi das perfektionierte Mittelmaß wieder. „Grundsätzlich wollen wir aber nicht darauf schauen, sondern uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren.“

Maik Visschedyk zurück

Dieses wird nun wieder durch den zuletzt passenden Maik Visschedyk bereichert. Fraglich ist der Einsatz vom kränkelnden Jan Stienemann. Sicher nicht mit von der Partie sein werden hingegen Fabian Moss (berufliche Gründe) sowie Chris Walter. Letzterer wird dieses Jahr auch nicht mehr eingreifen können.

Die Ausrichtung für die achte Partie der laufenden Spielzeit ist dennoch klar: „Es gilt, den nicht ganz so erfolgreichen letzten Auftritt auszumerzen. Wenn das gelingt, sollten zwei Punkte drin sein“. so Adam Fischer. Mit einem Erfolgserlebnis würden die Gronauer den Anschluss an Spitzenreiter Ladbergen wahren, ehe es zum Jahresabschluss am 11. Dezember (Sonntag) zum Tabellenschlusslicht TV Emsdetten II geht.