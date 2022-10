Albtraum aus dem Rückraum

Gronau

Der Name Marcel Bütergerds könnte die Defensivabteilung von Vorwärts Gronau am Sonntagabend noch bis in die Träume verfolgt haben. Der linke Mittelmann von SuS Neuenkirchen hatte nämlich maßgeblichen Anteil daran, dass die Gronauer im ersten Auswärtsspiel der Landesligasaison erstmals nicht als Sieger die Halle verließen. 33 eigene Treffer genügten im Spitzenspiel nicht, zumal der Gegner ganze 36 Mal ins Schwarze traf.