Ambitionierte Ziele: Blick bei Fortuna geht nach vorn

Es kann nur besser werden. Nach der verheerenden Saison 2022/23 hatte Fortuna Gronau im wahrsten Sinn des Wortes Fortuna auf seiner Seite, musste mit dem TuS Wüllen nur ein einziger Verein den Gang in die B-Liga antreten. „Die Rückrunde ist weiß Gott nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Doch sie gehört zum Glück der Vergangenheit an“, macht Fortunen-Trainer Nenad Vukajlovic einen Haken hinter die Saison, in der er die Elf erst im Januar übernommen hatte.



Waren die Testspiele noch von Erfolg gekrönt, so lief bei den Blau-Schwarzen in der Meisterschaft nicht mehr viel zusammen. Die Gründe hierfür seien vielfältiger Natur gewesen. „Ich kannte die Mannschaft noch nicht richtig und konnte auch die Gegner und deren Spielweise nicht einschätzen. Auf der anderen Seite hatte sich unser Offensivfußball herum gesprochen, sodass sich die Kontrahenten darauf eingestellt hatten“, erklärt der Kroate die elf Rückrundenniederlagen, denen nur zwei Siege (gegen SF Graes und den TuS Wüllen) und ein Unentschieden (SuS Legden) gegenüber standen.

27 Spieler im Kader

Groß sind daher die Erwartungen an das neu zu formende Team, das mit einem 27-Kader (3 Torhüter, 24 Feldspieler) in der Kreisliga A Ahaus seine Qualität unter Beweis stellen will. „Wir sind bewusst schon sieben Wochen vor dem Saisonstart ins Training eingestiegen, da sowohl auf der Zu- als auch Abgangsseite zahlreiche Spieler zu nennen sind. Mithilfe einer ordentlichen Vorbereitung möchten wir der richtig jungen Elf ein neues Gesicht geben“, so Vukajlovic. Als Führungsspieler seien hierbei vor allem sein verlängerter Arm auf dem Spielfeld und Co-Trainer, Marco Pereira ( SV Holthausen-Biene) gefragt sowie Marcel Bösel, Marco Köppen und Moritz Terbeck.

Während Vukajlovic vorerst noch auf die Langzeitverletzen Timon Goedecke (Kreuzbandriss) und Marcel Buß (Muskelverletzung) verzichten muss, sind Marco Rothues, Gorkem Taskin (beide FC Aramea Enschede), Maid Mahmutovic (Bosnien), Paul Müller (FC Epe) sowie die A-Jugendlichen Levin Temjanovski, Marlon Grote, Henri Bernhart, Joris Strohmeyer und Hasan Dikmen neu im Kader.



Als Meisterschaftskandidaten kommen für Nenad Vukajlovic vor allem der SuS Legden und der FC Vreden infrage. „Beide Teams haben mich durch ihren schönen Fußball überzeugt“, so Vukajlovic, der selbst einen Platz im oberen Drittel anpeilt. Ein Fragezeichen sieht er hinter der Elf des Bezirksliga-Absteigers VfB Alstätte. „In der Bezirksliga hat der VfB durch sein Abwehrbollwerk und kampfbetontes Spiel fast bestehen können. In der Kreisliga A muss die Truppe nun selber wieder das Spiel machen, um die Punkte einzufahren“, so der Fortunen-Trainer.