Andre Hippers freut sich auf „bestes Auswärtsspiel“

Gronau

Mit einem Tiefschlag ist der FC Epe ins neue Jahr gestartet: Zum Landesliga-Auftakt setzte es in den Bülten eine 0:5-Pleite gegen den FC Nordkirchen. Wiedergutmachung lautet also die Marschroute beim Auswärtsspiel am Sonntag gegen SuS Neuenkirchen.

Von Sascha Keirat