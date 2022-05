André Winkelhorst bucht Ticket für Ironman-WM

Das letzte Oktober-Wochenende kann sich André Winkelhorst dick im Kalender anstreichen. Dann darf der Triathlet des TV Westfalia Epe zur Ironman-Weltmeisterschaft in die USA reisen.

André Winkelhorst hat auch Teil zwei der Serie von vier Halbdistanz-Triathlonwettkämpfen im Laufe von fünf Wochen erfolgreich gemeistert.

Anders als vor einer Woche im slowakischen Samorin waren die Temperaturen am Sonntag im Kraichgau kühler. Außerdem machte zeitweise Regen den Aktiven das Leben schwer. Das Schwimmen im Hardtsee bei Ubstadt-Weiher war angenehmer als in der Donaubucht, die Radstrecke im „Land der 1000 Hügel“ mit fast 1000 Höhenmetern, die zu bewältigen waren, deutlich anspruchsvoller und auch die Laufstrecke hügeliger, aber vom Untergrund einfacher als Samorin, berichtete der Triathlet des TV Westfalia Epe im Nachhinein.

36:20 Minuten für die 1.900 Meter beim Schwimmen, 2:40:57 Sunden für die knapp 90 Kilometer auf dem Rad und 1:30:20 Std. für rund 21 km beim Halbmarathon addierten sich schließlich mit den Zeiten für die Wechsel zu einer Gesamtzeit von 4:53:29. „Mit etwas frischeren Beinen wäre ich die Hügel vielleicht etwas besser raufgekommen. Ansonsten habe ich von den Belastungen der Vorwoche nur wenig gespürt“, kommentierte der 48-Jährige das Rennen. „Außerdem habe ich noch ein bisschen Zeit verloren, als mir die Kette beim Radfahren heruntergefallen ist und sich verklemmt hatte.“

Ärgern musste sich André Winkelhorst über dies Missgeschick allerdings nicht lange. Als 222. von insgesamt 1.608 Männern überquerte er die Ziellinie in Bad Schönborn. Vor allem aber sicherte er sich als 17. der Altersklasse M 45 einen Startplatz für die Ironman-Weltmeisterschaft 70.3 am letzten Oktoberwochenende im Utah in den USA.