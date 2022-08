André Winkelhorst unter den Top Ten

Glücksburg/Epe

Zwölf Triathlon-Langdistanzen hat André Winkelhorst bereits erfolgreich gemeistert. Der OstseeMan in Glücksburg an der Flensburger Förde fehlte bisher noch in der Sammlung. Am Sonntag war der Triathlet des TV Westfalia Epe nun dort am Start.

-gp-