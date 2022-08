Angstgegner FC Oeding ist wieder eine Nummer zu groß

Es bleibt dabei. Auch mit neuem Übungsleiter. Gegen den FC Ording hat die Reserve des FC Epe einfach nichts zu bestellen. Und da ist es auch nur ein schwacher Trost, dass die Blauen zum Saisonauftakt in der Kreisliga A1 dieses Mal nach den sehr deutlichen 1:6- und 0:7-Pleiten in der vergangenen Spielzeit dieses Mal „nur“ mit 1:4 verloren.

Den Gästen war durch Pierre van de Sand das schnelle 1:0 gelungen (10.), das bist zur Pause Bestand hatte. Im zweiten Abschnitt sorgten die FCO-Torschützen Guido Vierhaus (55.) und Christopher Wewers (69.) für klare Verhältnisse. „Aber so deutlich war es schlussendlich nicht“, betonte Oedings Coach Jeroen van der Veen. „Es hat mir heute nicht so viel Spaß gemacht. Das Spiel war sehr hektisch und es wurde viel zu viel mit dem Schiedsrichter diskutiert.“ Das Ehrentor für den FCE markierte Frederic Herking per Strafstoß (84.), ehe Daniel Bröring mit dem Abpfiff den alten Abstand wieder herstellte.

SF Graes - Vorw. Epe II 0:2

Im ersten Spiel in der Kreisliga A mussten sich die SF Graes mit 0:2 (0:1) gegen Vorwärts Epe II geschlagen geben. „Wir hätten uns am ersten Spieltag sicher einen anderen Gegner gewünscht als einen Aufsteiger mit Heimspiel, aber wir haben es dann ganz gut gelöst,“ sagte Epes Trainer Patrick Porsch nach dem Spiel. Kurz vor der Pause gingen die Gäste, die sich gegen die massive Abwehr der Hausherren schwertaten, in Führung. Nach einer Ecke stand Luca Buß am zweiten Pfosten parat und traf zur 1:0-Pausenführung. In der zweiten Hälfte bot sich Johannes Schulenberg bei einem Foulelfmeter die Chance zum Ausgleich, aber Epes Torhüter Stefan Peters-Kottig parierte. In der Schlussphase musste Graes aufmachen und Lundrim Bekqeli erzielte nach Zuspiel von Aleksandar Temelkov das 2:0 (83.). „Man hat gemerkt, dass wir neu in der Liga sind. Wir haben bei den Temperaturen eine gute Partie gespielt, aber der Gegner hat unsere Fehler zu Toren genutzt“, sagte Graes Trainer Peter Ruminski.

E. Stadtl. - F. Gronau 1:2

Beim Debüt vom Spielertrainer Marco Aydin musste sich Eintracht Stadtlohn mit 1:2 (0:1) gegen Fortuna Gronau geschlagen geben. Schon in der zweiten Minute gingen die Gäste nach einer Ecke durch Moritz Terbeck mit 1:0 in Führung. In der Folge vergaben die Hausherren mehrere Chancen den Ausgleich zu erzielen. Im zweiten Durchgang erzielte Gronau nach einem langen Ball das 2:0 durch Marcel Buß.

Trotz reihenweise Chancen gelang den Hausherren der Anschlusstreffer zum 1:2 erst in der Nachspielzeit durch Serhat Delen.

„Wir haben den Eckball schlecht verteidigt, dann war es ein Spiel auf ein Tor. Von den Chancen hätte es auch 8:4 für uns ausgehen können“, sagte Marco Aydin. Zufrieden war auf der anderen Seite Carsten Minich. „Es war ein guter Auftakt mit drei Punkten, wir haben verdient gewonnen, auch wenn Stadtlohn am Ende noch mal rangekommen ist.“