ASC dreht das Spitzenspiel

Wessum/Schöppingen

Aus einem Rückstand noch einen Sieg gemacht? So ordentlich die Saison bisher für die Vechtestädter in der A-Liga auch gelaufen sein mag. Das war dem ASC Schöppingen noch nicht gelungen. Doch ein Mal ist bekanntlich immer das erste Mal. Und in Wessum brachte die Figueiredo-Elf dann genau dieses Kunststück fertig.

Von Henry Einck