ASC greift nach der Meisterschale

Der ASC Schöppingen muss am Sonntag (15 Uhr) nicht einmal gewinnen, um den Aufstieg sicher zu haben. Dabei will der SC Südlohn dem Klassenprimus auf dem Weg zur Meisterschaft garantiert noch ein Bein stellen.

Ein Schuss ins Glück? Der ASC Schöppingen erwartet am Sonntag den Tabellenzweiten SC Südlohn im Vechtestadion und will Meisterschaft und Aufstieg perfekt machen.

Weil in der A-Liga der direkte Vergleich bei Punktgleichheit am Saisonende zählt, dürfte sich der ASC nach seinem 3:0-Hinspielsieg sogar eine knappe Niederlage leisten. Aber das ist für die in der Rückrunde unbesiegten Schöppinger überhaupt gar kein Thema. Auf der Zielgeraden zum Titelgewinn in der Kreisliga A und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga wollen die Grün-Weißen weiter Vollgas geben und eben würdig wie ein Meister ins Ziel kommen.