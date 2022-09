ASC nahe dran am Punkt

Unzufrieden mit dem Spielausgang war Hendrik Maduschka keineswegs. Denn SuS Stadtlohn wurde seiner Favoritenrolle im Vechtestadion gerecht und siegte mit 3:2 (2:1). Damit bleiben die Berkelstädter auch nach dem siebten Spieltag Tabellenführer in der Bezirksliga 11. Ansonsten allerdings wird dieses Spiel der Stadtlohner kaum in die Geschichte eingehen.

„Die drei Punkte waren das beste an einer ansonsten sehr ausbaufähigen Leistung“, ließ also Maduschka hinterher erahnen, dass er mit diesem Auftritt nicht so wirklich einverstanden war.