ASC Schöppingen siegt deutlich gegen SV Heek

Die letzten beiden Pokalwettbewerbe waren kein Vergleich zur Saison 2019/20. Damals hatte der ASC Schöppingen das Halbfinale erreicht und war erst an der Spielvereinigung Vreden gescheitert. Zuletzt ereilte die Vechtestädter aber zwei Mal das Aus in der ersten Runde. Und in dieser Spielzeit? Da ist der Mannschaft von Rafael Figueiredo zumindest schon mal der Einzug ins Viertelfinale gelungen. Und das in beeindruckender Art und Weise. Denn der ASC besiegte am Donnerstagabend im Vechtestadion den Bezirksliga-Konkurrenten SV Heek mit 5:1 (3:0) mehr als deutlich.

