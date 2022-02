ASC trifft so oft wie kein anderes Team

Kreis

Vorwärts Epe hat seine beiden Nachholspiele in der Kreisliga A gegen den VfB Alstätte und bei der SG Coesfeld gewonnen. Am Dienstag gab der ASC Schöppingen darauf eine Antwort und holte sich mit einem Kantersieg gegen die SG Heek/Oldenburg die nur kurz abgegebene Tabellenführung zurück. Damit steht dem Spitzenspiel am Sonntag um 10 Uhr im Vechtestadion nichts im Wege: Spitzenreiter ASC erwartet den Verfolger aus Epe.

Von Stefan Hoof