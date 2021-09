ASC von Minute eins dominant

Allein in der Anfangsphase erspielten sich die Gäste aus Schöppingen drei Chancen zur Führung. Erst setzte Max Sunke eine mustergültige Vorlage von Sven Leuermann neben das Tor. Dann wurde Leuermann selbst zunächst per Ecke und kurz darauf per Freistoß gefährlich. SF-Torwart Maik Efing parierte stark. In der 30. Minute erlöste Nils Kröger sein Team auf kuriose Weise: Ein Eckball von Rafael-Goacalo Figueiredo landet auf der Latte, fällt am zweiten Pfosten vor die Füße von Kröger und findet durch einen Pressschlag den Weg ins Tor der SF. Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte machte der ASC endgültig klar, welche Richtung das Spiel einschlagen würde. Nabil El-Haji setzte sich im Dribbling über außen durch und spielte den Ball quer in den Sechszehner, wo Spielertrainer Figueiredo den Ball frei in die lange Ecke schob (46.).

