Leiten auch in der kommenden Saison die Geschicke bei Vorwärts Epe II: Dominik Buß (v.) und Patrick Porsch.

Den Verbleib mehrerer Bezirksliga-Akteure sowie von Spielertrainer Timo Scherping hat Vorwärts Epe in der Vorwoche verkündet. Am Montag meldete der Sportliche Leiter Dirk Werenbeck auch für die Reserve Vollzug in der Trainerfrage.