Aufsteiger FC Epe sorgt für Furore

Die Bescherung blieb zwar aus. Sechs Minuten fehlten dazu. Denn beim FC Epe hatten sie sich so sehr gewünscht, die Hinrunde mit einem Heimsieg gegen Concordia Albachten abzuschließen. Trotz 2:0-Führung glichen die Gäste aber noch in der 76. und 84. Minute aus. Trotzdem wich die Enttäuschung schnell der Zufriedenheit. Denn was der Aufsteiger in der Landesliga an 17 Spieltagen geleistet hat, war richtig gut.

