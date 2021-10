Aus 1:2 ein 3:2 – ASC weiter vorne

Der ASC Schöppingen hat einmal mehr eine Niederlage verhindert und das Spiel gedreht. So glücklich läuft es wohl nur, wenn du erst einmal oben stehst. Und eben jenen Platz an der Sonne haben die Vechtestädter mindestens zwei weitere Wochen mit fünf Punkten Vorsprung garantiert.

In der A-Liga hat der FC Oeding weiteren Boden verloren. Der Titelaspirant kassierte seine dritte Niederlage in Folge. Als erster Verfolger des Spitzenreiters hat sich Grün-Weiß Lünten etabliert. Tabellenführer ASC Schöppingen drehte derweil wie in der Vorwoche einen Rückstand und bezwang Vorwärts Epe II am Ende mit 3:2.