Ausgleich wird nicht anerkannt

Nur von kurzer Dauer war der Ausflug an die Tabellenspitze der Landesliga. Beim SuS Neuenkirchen kassierten die Handballer von Vorwärts Gronau am vierten Spieltag ihre erste Niederlage (32:33).

Handball-Landesliga: Vorwärts Gronau verliert in Neuenkirchen

Vorwärts Gronau (hier mit Malte Woschkowiak) musste sich beim SuS Neuenkirchen knapp geschlagen geben und büßte so die Tabellenführung in der Landesliga ein.

Damit musste das Team aus dem Bauverein den Platz an der Sonne an den eigentlichen Favoriten und kommenden Gegner 1. HC Ibbenbüren abgeben. So sehr sich Trainer Adam Fischer auch über die hauchdünne Niederlage ärgerte, regte er sich noch mehr über die Schiedsrichter und den Sekretär auf.